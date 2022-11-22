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«Игра Англии — украшение ЧМ, но главные матчи у них впереди». Погребняк о 6:2 с Ираном

Павел Погребняк оценил победу сборной Англии над Ираном (6:2) в матче ЧМ-2022. «Для первого тура игра Англии — украшение чемпионата мира.

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