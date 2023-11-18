МО РФ: ВСУ потеряли до 30 бойцов на Купянском направлении

На Купянском направлении бойцы подразделений «Западной» группировки войск Российской Федерации при содействии боевых самолетов, а также огня артиллерии сумели отбить две атаки, которые были предприняты штурмовыми группами 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.