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МО РФ: ВСУ потеряли до 30 бойцов на Купянском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 30 бойцов на Купянском направлении

На Купянском направлении бойцы подразделений «Западной» группировки войск Российской Федерации при содействии боевых самолетов, а также огня артиллерии сумели отбить две атаки, которые были предприняты штурмовыми группами 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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