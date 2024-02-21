5 типов токсичных личностей, которые могут разрушить вашу самооценку

Мы все знаем, что некоторые люди могут оказывать негативное влияние на нашу жизнь, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что некоторые люди могут быть токсичными для вашей самооценки? К сожалению, такие люди окружают нас повсюду, кроме того, они могут нанести невероятный ущерб нашему психическому здоровью и благополучию.