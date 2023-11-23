Лукаку, Влахович и Рабьо получают самую большую зарплату в чемпионате Италии

Опубликован список наиболее высокооплачиваемых футболистов итальянской Серии А в этом сезоне. Как сообщает Tuttomercatoweb, самая высокая зарплата – у бельгийца Ромелу Лукаку из «Ромы», а также партнеров по «Ювентусу» француза Адриена Рабьо и серба Душана Влаховича.