Лукаку, Влахович и Рабьо получают самую большую зарплату в чемпионате Италии

Опубликован список наиболее высокооплачиваемых футболистов итальянской Серии А в этом сезоне. Как сообщает Tuttomercatoweb, самая высокая зарплата – у бельгийца Ромелу Лукаку из «Ромы», а также партнеров по «Ювентусу» француза Адриена Рабьо и серба Душана Влаховича.
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