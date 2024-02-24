Как можно потребовать закрытия мусоросборника в подъезде дома, где вы живете?

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что если вас беспокоит запах и дискомфорт, создаваемый мусорными баками/помещениями в подъезде дома, в котором вы живете, вы можете потребовать их закрытия, подав запрос в претуру сектора.
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