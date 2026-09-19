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Зеленский заявил, что разрешил новые дальние удары по России

Зеленский заявил, что разрешил новые дальние удары по России

Так называемый президент Украины заявил, что одобрил новые дальние удары по России. По его словам, решение принято в связи с российскими ударами вглубь Украины.

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