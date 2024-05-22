Страна и люди
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Страна и люди

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Муфтий Москвы предупреждает о последствиях запрета никаба в России

Муфтий Москвы предупреждает о последствиях запрета никаба в России

Муфтий Москвы Аляутдинов: запрет ношения никабов может вызвать напряженность Попытки запретить никаб будут выглядеть «как явный акт нарушения норм светского права и Конституции», сказал муфтий Москвы.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
очень просто не нравица запрет. никто вас сюда не приглашал. а раз приехали соблюдайте законы страны которая вас впустила.вас здесь не держат. а подстраиваться под ваши принципы и обычаи у страны не хватит законов. так что приехали будьте добрыми и принимайте что вам дают.а хотелки оставляйте от куда приехали.
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15 час.
Святогор Князев
Ношение никаба господин Аляудинов есть посягательство на мои культурные права и безопасность государства русских, состоящее из более чем 200 этносов! Мусульмане в России живут бок о бок с другими религиями веками, и никогда никаб не являлся у нас элементом одежды мусульман. Это арабизм, проникающий вместе с маргинальными тоталитарными течениями мусульманства! Он должен быть запрещён! Дома можете хоть в мешках ходить, это ваше право. В общественных местах, будьте любезны ходить в человеческой одежде! Никабы запрещены практически во всех цивилизованных восточных странах, хотя там доля мусульман близится к 100%. Почему 120 миллионов христиан, буддистов и других, должны ходить в светской одежде, а мусульманам особые преференции? Нет! У нас в стране все равны как перед законом, так и перед Богом!
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13 час.
LD
Leon Dan
Надо его тоже предупредить. И вопрос задать, кому служит.
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2 час.

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