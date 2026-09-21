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Царьград

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Слишком дорогой: почему новейший танк Т-14 «Армата» так и не дошел до фронта

Слишком дорогой: почему новейший танк Т-14 «Армата» так и не дошел до фронта

Военное издание Military Watch Magazine оценило свежие ролики с учений русского танка Т-14 «Армата» и признало, что его перспективы остаются туманными.

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