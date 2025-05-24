Колумбийку заключили в тюрьму за похищение солдат США

Колумбийскую гражданку приговорили к более чем 20 годам тюремного заключения за участие в заговоре с целью похищения и нападения на солдат армии США в Колумбии, проинформировало министерство юстиции США 22 мая на официальном сайте.
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