Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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  • ММ
    Нормально было раньше обучать подростков сексу более старшими женщинами. Такой парень не будет извращенцем, не будет ...Три ошибки мужчин...
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Три ошибки мужчин, которые выбирают только любовь за деньги

Три ошибки мужчин, которые выбирают только любовь за деньги

Последнее время мимо меня часто проплывает группа мужчин в полосатых купальниках, утверждающих, что все женщины продаются.

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Комментарии
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М
ММ
Нормально было раньше обучать подростков сексу более старшими женщинами. Такой парень не будет извращенцем, не будет насильником, не покончит собой из-за преждевременной эякуляции во время брачной ночи (знаю несколько таких случаев в советское время). Сейчас такую женщину посадят, типа девственности лишила парня...
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