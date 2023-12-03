Последнее время мимо меня часто проплывает группа мужчин в полосатых купальниках, утверждающих, что все женщины продаются.
Три ошибки мужчин, которые выбирают только любовь за деньги
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М
ММ
Нормально было раньше обучать подростков сексу более старшими женщинами. Такой парень не будет извращенцем, не будет насильником, не покончит собой из-за преждевременной эякуляции во время брачной ночи (знаю несколько таких случаев в советское время). Сейчас такую женщину посадят, типа девственности лишила парня...
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