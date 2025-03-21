В Иванове вручили награды пятерым ветеранам ВОВ

В Иванове 20 марта дом-интернат «Лесное» для ветеранов войны и труда стал местом проведения торжественного концерта, посвященного знаменательной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
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