СМИ: С начала войны в Газе из 15000 погибших палестинцев членами ХАМАС являются около 5000

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что общее число погибших в Газе, заявленное ХАМАС, «довольно точное», и что мирных жителей было убито больше, чем боевиков палестинского движения – из 15000 убитых палестинцев членов ХАМАС насчитывается около 5000, – сообщают в понедельник, 4 декабря, Associated Press и AFP.