Трусова вместе с мужем Игнатовым выступит на ледовом шоу в Пекине

Российские фигуристы выступят на льду в рамках международного шоу Magic on Ice в Пекине. В числе участников шоу заявлены Александра Трусова, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова, Мария Захарова, а также Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.