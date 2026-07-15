Трусова вместе с мужем Игнатовым выступит на ледовом шоу в Пекине

Российские фигуристы выступят на льду в рамках международного шоу Magic on Ice в Пекине. В числе участников шоу заявлены Александра Трусова, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова, Мария Захарова, а также Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
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