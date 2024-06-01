Пермские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на проведение ОГЭ по географии

Учащимся пришлось использовать устаревшие и поврежденные атласы во время экзамена.Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подняла вопрос о проблемах, с которыми столкнулись школьники в Перми во время ОГЭ по географии.
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