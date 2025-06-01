О террористической атаке киевского режима с применением FPV-дронов

1 июня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
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