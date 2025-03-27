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TRENDYMEN

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Женщина после помолвки узнала, что ее жених все еще женат на другой: он просто забыл

Женщина после помолвки узнала, что ее жених все еще женат на другой: он просто забыл

Она была помолвлена, готовилась к свадьбе и четыре года считала, что рядом с ней — надежный мужчина. Но вскоре после предложения выяснилось: жених до сих пор официально женат и "просто забыл" рассказать об этом.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Этот подонок  набрал бы  кредитов  на  имя  подруги, так сказать, а  потом бы  смылсЯ  подонок.
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20 час.
Иван Ураганов
Кругом мошенники,аферисты,куда бедным девушкам податься.😂
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20 час.
Karmadon
&quot;... стоявший в толпе мужчина, прорвав кордоны оцепления, бросился к одному из руководителей высокого ранга&quot;. Почему его тут же не пристрелили? Непорядок.
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17 час.
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