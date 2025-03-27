Женщина после помолвки узнала, что ее жених все еще женат на другой: он просто забыл

Она была помолвлена, готовилась к свадьбе и четыре года считала, что рядом с ней — надежный мужчина. Но вскоре после предложения выяснилось: жених до сих пор официально женат и "просто забыл" рассказать об этом.
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