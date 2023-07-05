В Грузии заявили о плане оппозиции захватить Сочи

Председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в публикации в своих социальных сетях рассказал, что некоторые представители грузинской оппозиции в ходе попытке вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи.