Медвежий угол

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В Грузии заявили о плане оппозиции захватить Сочи

В Грузии заявили о плане оппозиции захватить Сочи

Председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в публикации в своих социальных сетях рассказал, что некоторые представители грузинской оппозиции в ходе попытке вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи.

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Комментарии
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Игорь честнодумов
Этим главное потрендеть, работать им всегда лень.
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1 д.
Владимир Колесников
Целостность Грузии уже распространяется на Сочи. )
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23 час.
ВС
Валерий Симоненко
Что, педики, долбанные &quot;рыцари&quot;, соскучились по 08.08.08? ЗАСРАНЦЫ! А в заднице у вас не кругло?
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21 час.

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