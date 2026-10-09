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Рязанские новости

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В Рязанской области проверили систему оповещения населения

В Рязанской области проверили систему оповещения населения

Проверка длилась три минуты, повтор состоится с 14:20 до 14:23.9 октября в Рязанской области провели комплексную проверку региональной системы оповещения населения.

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