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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор МОК: «Следим за сооружением катка для хоккея в Милане. Не можем позволить каких-либо задержек, пока все идет очень хорошо»

«Мы следим за сооружением нового катка для хоккея в Милане. Мы не можем позволить каких-либо задержек, но все пока идет очень хорошо.

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