ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 сентября 2023 года

Энергетический прогноз на двадцать девятое число девятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 1144 =Бог - это не тот, перед кем мы преклоняемся, а тот, в чьём присутствии мы видим свою Божественность = Ваше внутреннее состояние магнетизма притягивает для вашей же пользы, а значит вашего развития, всё нужное вам =Всё, что происходит в Материальном Мире, - пустая суета, и нужно делать что-то более важное.