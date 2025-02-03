Униформа древней Месоамерики

Кадр из кинофильма Мела Гибсона «Апокалипсис» (2006). Дикие нравы, кошмарная религия, но очень пышные головные уборы и масса украшений из нефрита…и все это показано очень реалистично «Теперь впереди меня носили мой боевой значок, сам я ходил в пышном облачении военного вождя.