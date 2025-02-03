БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Униформа древней Месоамерики

Униформа древней Месоамерики

Кадр из кинофильма Мела Гибсона «Апокалипсис» (2006). Дикие нравы, кошмарная религия, но очень пышные головные уборы и масса украшений из нефрита…и все это показано очень реалистично «Теперь впереди меня носили мой боевой значок, сам я ходил в пышном облачении военного вождя.

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