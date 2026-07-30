Ушла от мужа к Николаю Караченцову, а в 77 лет начала новую жизнь в Дубае: судьба Людмилы Поргиной

Сегодня Людмила Поргина живет в Дубае. Актриса сама объясняла решение сменить обстановку желанием спастись от гнетущего одиночества в Москве: старые друзья уходили, привычные улицы напоминали о прошлом, а тишина в опустевшей квартире казалась слишком тяжелой.
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