Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Странные игры с гражданством

Странные игры с гражданством

Депутаты Госдумы призвали «снисходительно» относиться к смене гражданства    Решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной выступать за Австралию «надо воспринимать спокойно и без хейта», заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

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Комментарии
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Андрей
открытой лесбе касаткиной в России стало не комфортно? И хорошо! Пусть валит и любителя пидоров губерниева прихватит.
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14 час.
Катерина
Успокойтесь.  Касаткина-то  свалит, а  Губерниев  никуда  не  денется.)))
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11 час.
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