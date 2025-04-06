Депутаты Госдумы призвали «снисходительно» относиться к смене гражданства Решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной выступать за Австралию «надо воспринимать спокойно и без хейта», заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Странные игры с гражданством
Комментарии
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Андрей
открытой лесбе касаткиной в России стало не комфортно? И хорошо! Пусть валит и любителя пидоров губерниева прихватит.
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14 час.
Катерина
Успокойтесь. Касаткина-то свалит, а Губерниев никуда не денется.)))
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11 час.
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