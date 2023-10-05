РИА Новости: ФБР отрицает слежку за сторонниками Трампа по политическим мотивам

Федеральное бюро расследований США заявило, что не следит за сторонниками бывшего американского президента США Дональда Трампа по политическим мотивам, при этом допускает возможность таких действий при наличии оснований.
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