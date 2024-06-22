Просто так отпустить его доживать старость на украденные кровавые миллиарды в Израиле или Великобритании ему позволят едва ли.
Какая судьба может ожидать Зеленского: версии и размышления
Комментарии
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Eduard
Из-за Квартального лоха погибло пол миллиона человек,его нелтзя прозать,или повесить,или голову отрубить.Его поганая жизнь не ценнее других.Он мог всё остановитт лично,но не сделал бто!
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15 час.
Eduard
Мне повешенье нравится!
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15 час.
ХА
Харченко Александр
А мне четвертование
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8 час.
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