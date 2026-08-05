Еще 2 тысячи штрафов за нарушения правил парковки во дворах вынесли в Подмосковье

В Подмосковье продолжается борьба с нарушениями правил стоянки на придомовых территориях. Инспекторы министерства по содержанию территорий регулярно выявляют автомобили, оставленные в неположенных местах.
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