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Живая Кубань

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Смертельное ДТП под Краснодаром: легковушка столкнулась с грузовиком. Водитель погиб

Смертельное ДТП под Краснодаром: легковушка столкнулась с грузовиком. Водитель погиб

Смертельное ДТП под Краснодаром: легковушка столкнулась с грузовиком. Водитель погибВ Краснодаре на трассе М-4 «Дон» столкнулись легковой автомобиль и большегруз.

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