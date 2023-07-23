ПУТИНА И ЛУКАШЕНКО ЗАСТАВЛЯЮТ УБРАТЬ ДРУГ ДРУГА. НОВАЯ БОЛЬШАЯ ИГРА

Стало явным понятно что США враг всего в том числе и собственного населения. Только крах США остановит безумную политику США и примкнувшим к ним ряда других стран мира. Образование БРИКС единственная надежда на улучшение международного существования. Вопрос народонаселения это внутренний вопрос каждой страны и его решать должны сами у себя. Устраивать миграционные поползновения в страны с лучшими условиями жизни должно быть прекращено.

Наталия

Это уже становится очевидным, что исподволь ведется настойчивая работа в соц.сетях по противопоставлению Путину Лукашенко. А простые люди начинают по наивности этому содействовать. Как сказал Юлиус Фучик , "Люди, будьте бдительны", не поддавайтесь на эти провокации. Именно СОЮЗ двух независимых государств, России и Белоруссии и взаимное доверие их лидеров, Путина и Лукашенко, помогают нам выстоять в теперешнем развязанном Западом противостоянии.