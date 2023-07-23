Театр абсурда

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ПУТИНА И ЛУКАШЕНКО ЗАСТАВЛЯЮТ УБРАТЬ ДРУГ ДРУГА. НОВАЯ БОЛЬШАЯ ИГРА

ПУТИНА И ЛУКАШЕНКО ЗАСТАВЛЯЮТ УБРАТЬ ДРУГ ДРУГА. НОВАЯ БОЛЬШАЯ ИГРА

На Западе внезапно осознали, какую огромную роль играет в политике России президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Стало явным понятно что США враг всего в том числе и собственного населения. Только крах США остановит безумную политику США и примкнувшим к ним ряда других стран мира. Образование БРИКС единственная надежда на улучшение международного существования. Вопрос народонаселения это внутренний вопрос каждой страны и его решать должны сами у себя. Устраивать миграционные поползновения в страны с лучшими условиями жизни должно быть прекращено.
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12 час.
Наталия
Это уже становится очевидным, что исподволь ведется настойчивая работа в соц.сетях по противопоставлению Путину  Лукашенко. А простые люди начинают по наивности этому содействовать. Как сказал Юлиус Фучик , &quot;Люди, будьте бдительны&quot;, не поддавайтесь на эти провокации. Именно СОЮЗ двух независимых государств, России и Белоруссии и взаимное доверие  их лидеров, Путина и Лукашенко,  помогают нам выстоять в теперешнем развязанном Западом противостоянии.
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11 час.

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