В МО Украины объявили о развертывании роботизированных подразделений ВСУ

Умеров: в бригадах ВСУ развертывают роботизированные подразделения В бригадах ВСУ на линии боевого соприкосновения развернуты роботизированные подразделения, сообщил в своем Telegram-канале министр обороны Украины Рустем Умеров.
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