Таможня доначислила Apple 1,5 млрд рублей в рамках проверки. Об этом сообщили в INTERFAX.RU. По данным бухгалтерского отчета компании за 2023 год, сумма резерва на доначисление налогов по результатам таможенной проверки на 31 декабря 2023 года составит 1,98 млрд рублей.