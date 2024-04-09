Таможня доначислила Apple 1,5 млрд рублей в рамках проверки. Об этом сообщили в INTERFAX.RU. По данным бухгалтерского отчета компании за 2023 год, сумма резерва на доначисление налогов по результатам таможенной проверки на 31 декабря 2023 года составит 1,98 млрд рублей.
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