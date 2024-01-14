Над владелицей Wldberries Татьяной Бакальчук нависла угроза уголовного преследования. Самая богатая женщина России с состоянием в 13 миллиардов долларов, как выяснилось, оказалась на удивление беспечной особой.
Шокирующие подробности, как жил сгоревший склад Wldberries
Комментарии
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Nikolay Stepanov
И всегда, всегда коррупция в высших эшелона власти и пренебрежение к элементарным мерам безопасности.
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17 мин.
Ермолин Юрий
Вор должен сидеть в тюрьме!
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12 мин.
Nikolay Stepanov
Хоть кончают эти ворюги одинаково плохо: что Хромая дошадь в Перми, что ТЦ в Кемерово...
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8 мин.
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