Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

20 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Хватит троллить, я написала "поубавилось", а не совсем исчезли! Народ все эти подробности знает, а вам необходимо сно...Опубликованы сним...
  • Александр Павлов
    При упоминании слова «быдло», заявитель подтверждает свою сопричастность к нему, поскольку употребить это понятие в о...Владелица патронн...
  • Сергей Крутских
    Валентина, здравствуйте! Полагаю, что Вы не адекватно оцениваете  50-60 - е годы!. Да! было тяжёлое время, страна пот...Первые рейтинги н...

Шокирующие подробности, как жил сгоревший склад Wldberries

Шокирующие подробности, как жил сгоревший склад Wldberries

Над владелицей Wldberries Татьяной Бакальчук нависла угроза уголовного преследования. Самая богатая женщина России с состоянием в 13 миллиардов долларов, как выяснилось, оказалась на удивление беспечной особой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
И всегда, всегда коррупция в высших эшелона власти и пренебрежение к элементарным мерам безопасности.
Ответить
17 мин.
Ермолин Юрий
Вор должен сидеть в тюрьме!
Ответить
12 мин.
Nikolay Stepanov
Хоть кончают эти ворюги одинаково плохо: что Хромая дошадь в Перми, что ТЦ в Кемерово...
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх