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В Конгрессе США призвали помиловать Ассанжа

В Конгрессе США призвали помиловать Ассанжа

Конгрессмены США — демократ Джеймс Макговерн и республиканец Томас Мэсси — призвали помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, чтобы не создавать прецедент для преследования журналистов и осведомителей за шпионаж.

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