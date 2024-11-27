В Конгрессе США призвали помиловать Ассанжа

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Конгрессмены США — демократ Джеймс Макговерн и республиканец Томас Мэсси — призвали помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, чтобы не создавать прецедент для преследования журналистов и осведомителей за шпионаж.