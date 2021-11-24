Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Ноткин
    Поймать и гирю на коки повесить!!В Ялте вандалы во...
  • Андрей Балашов
    Автор заголовка, ты сам-то  понял что написал? И вполне резонный вопрос - а что делает экс-министр культуры Крыма в М...Адвокаты арестова...
  • Ингерман Ланская
    надо быВведут ли в Росси...

Состоялись очередные рейды по соблюдению антиковидных мер

Состоялись очередные рейды по соблюдению антиковидных мер

В Белогорском районе работают мобильные группы по контролю за выполнением ограничительных мер - требований Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У, с учётом внесённых в него изменений, а также рекомендаций РоспотребнадзораТак, 23 ноября 2021 года выездной группой ответственных лиц для проведения проверок исполнения ограничительных мер в общественных местах, транспорте и на предприятиях на территории муниципального образования Белогорский район Республики Крым была проведена проверка на территории города Белогорска и Зеленогорского сельского поселения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх