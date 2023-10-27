Электрокары предназначены исключительно для города — сибиряки вынесли вердикт

Средняя цена электромобиля с пробегом в Новосибирской области составляет 5 млн рублей, несмотря на это и суровый климат продажи электрокаров в этом регионе с июля по август 2023 года выросли на 500% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по данным «Автостата».
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