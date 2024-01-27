Талибы ответили, кто украл из российского самолёта 106 миллионов рублей

Представители движения «Талибан»* возмущены публикацией газеты афганской Hasht e Subh, сообщившей, что из упавшего 21 января в Бадахшане российского самолёта Falcon 10 после катастрофы похищены 1,2 миллиона долларов США (106 миллионов рублей - Авт.
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