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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Eduard
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Пекин (ATP). 2-й круг. Котов сыграет с Коболли, Сафиуллин – с Синнером, Медведев – с Маннарино

Пекин (ATP). 2-й круг. Котов сыграет с Коболли, Сафиуллин – с Синнером, Медведев – с Маннарино

Роман Сафиуллин встретится с действующим чемпионом Янником Синнером. Сетка здесь. China Open Пекин, Китай 26 сентября – 2 октября 2024 ATP 500 Призовой фонд – 3 720 165 долларов Открытые корты, хард Второй круг Флавио Коболли (Италия)  Павел Котов (Россия) Дата проведения 28 сентября, 06.

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