Дети из Белгородской области столкнулись в Крыму с оскорблениями заукраинской молодухи

Волков Владимир

Она конечно виновата, но еще больше виноваты те ублюдки, которые взяли её на работу и терпели её выходки. В первую очередь нужно гнать метлой руководство лагеря. А эту молодую плесень депортировать в нэзалежную, на полтавский пляж.