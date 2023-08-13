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Дети из Белгородской области столкнулись в Крыму с оскорблениями заукраинской молодухи

Дети из Белгородской области столкнулись в Крыму с оскорблениями заукраинской молодухи

Любовь Смирнова.   Крымский лагерь «Мультфильм» в селе Песчаное оказался в центре скандала из-за заукраинской молодухи-вожатой, которая оскорбляла школьников из Шебекино (город Белгородской области на границе с Украиной, подвергающийся обстрелам ВСУ), сопровождая комментариями, как она ненавидит «мерзких русских детей».

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
В Крыму много такой мрази , как эта хохлотварь
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2 час.
Надежда
Этой бесноватой, вообще, работать с людьми категорически НЕЛЬЗЯ!(
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1 час.
Волков Владимир
Она конечно виновата, но еще больше виноваты те ублюдки, которые взяли её на работу и терпели её выходки. В первую очередь нужно гнать метлой руководство лагеря. А эту молодую плесень депортировать в нэзалежную, на полтавский пляж.
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34 мин.

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