Ученые назвали лекарства, усугубляющие симптомы деменции

Побочные эффекты некоторых препаратов могут вызывать ускорение развития деменции. Ученые из Каролинского института заметили такую взаимосвязь с лекарством от депрессии, которое часто назначают людям с когнитивными нарушениями.
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