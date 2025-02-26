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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Че он мелет про контингент, только контингент трупов"Путин не против"...
  • Валерьян Смогловский
    У. Нас. С. Азиатами. НЕ могут. Разобраться. Гасить. Хохлов. До. Победы"Путин не против"...
  • Русский Россиянин
    Главное чтобы не как всегда получалось, ВВ не кинули, чтоб в очередной раз, он выступая не сказал, они меня обманули,..."Путин не против"...

Ученые назвали лекарства, усугубляющие симптомы деменции

Ученые назвали лекарства, усугубляющие симптомы деменции

Побочные эффекты некоторых препаратов могут вызывать ускорение развития деменции. Ученые из Каролинского института заметили такую взаимосвязь с лекарством от депрессии, которое часто назначают людям с когнитивными нарушениями.

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