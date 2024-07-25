Британские эксперты предсказали принятие Украиной мирного договора Трампа

Многие украинцы будут рады окончанию конфликта, даже если это будет означать отказ от какой-то территории или будущего в составе НАТО, уверена преподаватель политической истории США в Ливерпульском университете Шерил Хадсон.
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