Набитую наркотиками бритву пытались передать в исправительную колонию Уссурийска

В исправительной колонии №41 Уссурийска пресекли попытку передачи запрещенных веществ. В одной из передач обнаружен бритвенный станок, начиненный наркотиками, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.