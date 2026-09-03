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Воронежские новости

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СК возбудил дело после того, как сироту из Воронежской области оставили без жилья

СК возбудил дело после того, как сироту из Воронежской области оставили без жилья

Мальчик-сирота из Воронежской области, нуждающийся в жилье с 2012 года, до сих пор не получил квартиру и живёт в съёмной квартире в другом регионе.

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