СК возбудил дело после того, как сироту из Воронежской области оставили без жилья

Мальчик-сирота из Воронежской области, нуждающийся в жилье с 2012 года, до сих пор не получил квартиру и живёт в съёмной квартире в другом регионе.
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