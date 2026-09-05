Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль ВС России

Российская армия за прошедшие сутки освободила село Куртовка в Донецкой народной республике. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, эту задачу выполнили подразделения «Южной» группировки войск.
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