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Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль ВС России

Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль ВС России

Российская армия за прошедшие сутки освободила село Куртовка в Донецкой народной республике. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, эту задачу выполнили подразделения «Южной» группировки войск.

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