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Царьград

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Пророчества старца Нектария: Что он на самом деле сказал о судьбе России

Пророчества старца Нектария: Что он на самом деле сказал о судьбе России

Предсказания последнего оптинского старца о схватке держав и окончании конфликта сегодня обсуждают даже скептики.

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