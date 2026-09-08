Рик О’Коннел возвращается спустя 20 лет: что готовит продолжение фильма «Мумия»

Актер Брендан Фрейзер вновь сыграет искателя приключений Рика О’Коннела в продолжении культовой франшизы «Мумия».
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