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Как работает факел на современном нефтеперерабатывающем заводе

Как работает факел на современном нефтеперерабатывающем заводе

Эксперт рассказал о назначении факельных систем на нефтеперерабатывающих заводах. Что в них сжигают и зачем? Безопасно ли это? Сжигание газов на факельной установке нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в основном требуется по двум причинам: при изменении параметров производства и плановом ремонте установок.

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