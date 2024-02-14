Вице-спикер Сейма Польши раскритиковал мэра Львова Садового за «бандеровский язык»

Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский раскритиковал реакцию мэра Львова Андрея Садового на рассыпанное фермерами зерно с украинских грузовиков, заявив, что это звучит как «бандеровский язык».
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