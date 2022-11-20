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Ван Дейк намерен надеть повязку One Love вопреки запрету ФИФА: «Но если за это грозит желтая, то надо все обсудить»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк намерен проигнорировать запрет ФИФА. Международная федерация футбола не разрешила надевать повязку One Love на матчи ЧМ-2022.

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