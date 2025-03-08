В центре Астрахани водители двух маршруток выясняли отношения с выбиванием автобусного стекла

Причина конфликта - спор из-за очередности движения по маршруту. В ходе мониторинга интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой запечатлен конфликт водителей двух маршрутных «газелей» на маршруте №28с, который произошел прямо в центре Астрахани на ул.