Байден может ввести жесткие санкции против российской энергетики перед своим уходом, чтобы лишить РФ “запасов” для ведения СВО

Фото: yahoo.com Согласно информации от четырех источников, близких к The Washington Post, Байден рассматривает возможность введения новых значительных санкций против энергетической отрасли России в последние недели своего президентства.
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