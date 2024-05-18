«Литературную почту», организованную «Петербургским дневником», посетил писатель Сергей Киселев

Автор книг для детей отправил открытку, воспользовавшись уникальным почтовым сервисом, работающим на «Книжном салоне» На Дворцовой площади продолжает работу «Книжный салон», на котором большой интерес у посетителей вызывает проект «Литературная почта».
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